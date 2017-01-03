Bilecik'te Arı Kovanı Dağıtımı

Söğüt ilçesinde, İl Özel İdaresi katkılarıyla çiftçilere arı kovanı ve yonca tohumu dağıtıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nuri Tuna, dağıtımda yaptığı açıklamada, arı üreticiliğini desteklemek, geliştirmek ve teşvik amacıyla İl Özel İdaresinin de desteğiyle 7 arıcıya, 155 boş kovan dağıtımının gerçekleştirildiğini bildirdi.



Yem bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve kaliteli kaba ot ihtiyacının karşılanması kapsamında da 42 çiftçiye yonca tohumu desteğinde bulunulduğunu bildiren Tuna, 2 bin 250 kilogram yonca tohumunun da dağıtıldığını belirtti.