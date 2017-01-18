Bilecik'te Hareket Halindeki Araba Alev Aldı

Bilecik'te seyir halindeyken alev alan araç yandı.



Alınan bilgiye göre, İbrahim Kılınç idaresindeki 11 EH 173 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Paşayolu sokakta hareket halindeyken henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.



Araçtan duman çıktığını fark eden araç sürücüsü Kılınç otomobilden inerek itfaiyeden yardım istedi.





Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.