Bilecik'te Akılcı İlaç Bilgilendirme Semineri

Bilecik İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Akılcı İlaç Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi.



İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonluğunda düzenlenen ve aile hekimlerinin katıldığı seminerde Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği enfeksiyon hastalıkları uzmanı Uz. Dr. Gülbin Canpolat tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminere İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İl Halk Sağlığı Müdürü Uz. Dr. Ömer Balcı ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. M. Burak Öztop katıldı. - BİLECİK