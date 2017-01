Bilecik'te 7 Tır Dolusu Yardım Malzemesi Suriye'ye Yola Çıktı

Bilecik'te toplanan 7 tır dolusu yardım malzemesi, düzenlenen törenle Suriye'de Haleplilerin yerleştiği İdlib bölgesine gönderildi.



İHH İnsani Yardım Derneği Bilecik Şubesi, Memur-Sen İl Temsilciliği ve Eğitim Bir-Sen tarafından Bilecik ve ilçelerinden toplanan 100 ton un, kuru gıda maddeleri, binden fazla battaniye, 400 yatak, kışlık kıyafetler ve çocuk, bayan hijyen paketlerinin yer aldığı 7 tır, düzenlenen törenle Suriye'de Haleplilerin yerleştiği İdlib bölgesine uğurlandı. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen törene Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir, İHH Marmara Bölge Başkanı Ruhi Ademoğlu, Bilecik TSO Başkanı Mefail Ateş, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Selöz, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Müftüsü Necati Akkuş, sivil toplum temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.



"Rabbim onlara inşallah bir an önce bu felaketten kurtulmayı nasip etsin"



Törende konuşan İHH Marmara Bölge Başkanı Ruhi Ademoğlu, Suriye'de büyük bir dram olduğunu ve cuma günü oradan döndüğünü aktardı. Halep'in kıyılarına kadar gittiklerini anlatan Ademoğlu, "Halep'ten çıkan insanların dramına şahit olduk. Diğer taraftan Reyhanlı bölgesinden girdiğiniz zaman Halep'ten gelen insanların çadır kentlere yerleştirildiği bölgelerde buralardaki insanların dramlarına şahit olduk. Bu soğukta, bu yağmurda, bu çamurda aileleriyle birlikte yaşamaya çalışıyorlar. Açlıklarını gidermeye çalışıyorlar ama elhamdülillah ki gerçekten ne kadar büyük bir devlet, millet olduğumuzu, güzel bir hükümet olduğumuzu kendi gözlerimizle gördük. Oraya gelen insanlar çadırlar, erzaklar, yerlere konacak minderlerle karşılanıyor. Büyük bir felaket var ama o felaketi yaşayan mazlumlara elini uzatan böyle güzel insanlar var. Rabbim onlara inşallah bir an önce bu felaketten kurtulmayı nasip etsin. Bizlere de onlara her zaman elimizi uzatmış vaziyette olmayı nasip etsin. Bizlerden gerçekten beklentileri büyük. Biz buradan belki 7 tır yardım gönderiyoruz ama emin olun belki 70, belki 700 tır duayla geliyor bunlar. Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.



"Bir hafta gibi kısa bir sürede 100 bin TL'nin üzerinde nakdi bağış topladık"



Memur-Sen Bilecik Temsilci ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Selöz ise, kış aylarının en soğuk, en zahmetli günlerinde önemli anlamlı ve çok değerli bir uğurlama töreni için bir araya geldiklerini belirtti. Selöz, "Bundan üç yıl önce Memur-Sen'in öncülüğünde 37 dernek, vakıf, sendikanın katılımıyla kurduğumuz Bilecik Sivil Dayanışma Platformu ile Suriye savaşının ilk zamanlarında bir tır yardım toplamak niyetiyle yola çıkmıştık ve o gün her şeyi ile sivil olan organizasyonumuzda 5 tır yardımı göndermiştir. Bugün geniş bir kampanya yapmamıza rağmen sadece Memur-Sen'e bağlı sendikaların ilçe temsilcileri ve iş yeri temsilcilerinin çabası, ilgisi ile bir hafta gibi kısa bir sürede 100 bin TL'nin üzerinde nakdi bağış ve bir o kadar da ayni bağış toplayarak İHH temsilcimize teslim ettik. Bu sadece hadi bakalım yürüyoruz dediğimiz anda bu milletin, bu teşkilatın ne kadar dertli, reflekslerinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir" diye konuştu.



"Milletimizin en önemli hasreti zorda kalana yardım etmek"



Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı da, içinde bulundukları dönemin dostun dostluğunu göstermesi gereken bir dönem olduğunu belirterek, "Düşmanın da iyot gibi açığa çıktığı bir dönem. Şanlı bir milletin evlatlarıyız, torunlarıyız. Bilecik diriliş, kuruluş ve kurtuluşun beşiği diyerek her zaman bununla gurur duyuyoruz. Gerçekten milletimizin en önemli hasreti zorda kalana yardım etmek. İşte burada bu kritik süreçte gönül coğrafyamız içerisindeki kardeşlerimize yapılan yardımlar bir dua niyetinde hem kendimiz, hem geleceğimiz için hem geçmişimiz için son derece önemli. Bu yardım organizasyonlarında katkısı olan başta İHH olmak üzere, başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluş yöneticilerimize, sivil toplum örgütlerimize, muhtarlarımıza, hemşehrilerimize, belediyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir ve beraber olduğumuz sürece hiçbir gücün bizi yıkamayacağını biliyoruz. İnşallah bu giden kardeşlerimizin derdine bir nebze derman olur ama bu yardımın fiili yardımdan öte bizim gönül olarak onların yanında olduğumuzu bildirmemiz, bu gayret içerisinde oluşumuz son derece önemli" ifadelerini kullandı.



"Bileciklilerin kalbi, yüreği 7 tır, 70 tıra sığmaz"



Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bileciklilerin kalbi ve yüreğinin değil 7 tıra, 70 tıra sığmayacağını belirtti. Elban, "Müslüman bir millet olarak hemen yanı başımızda kalbimizin içinde olan bir drama bir sıkıntıya seyirci kalmamız ya da görmemezlikten gelmemiz mümkün olmazdı. Aslına bakarsanız bizim dışımızda da gören yok bu sıkıntıyı veya bu dramı. Dolayısıyla Dünya'nın çok çok uzun coğrafyalarına el uzatırken, yaralarına merhem olmaya çalışırken burada yanı başımızda yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamız olamazdı. Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kuruluşlarımız hülasa Bilecik tek yürek oldu. Halep'teki kardeşlerine bir nebze onların acılarını, ıstıraplarını dindirebilmek için elinden geldiğince bu zor zamanda ve bu zor mevsim koşullarında onlara destek olabilmek için karınca kararınca ancak 7 tırcık bir yardım toplayabildi. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş tarafından okunan dua sonrası tırlar Suriye'ye hareket etti. - BİLECİK