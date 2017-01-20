Bilecik'te 36 Bin 467 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Bilecik'te okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 36 bin 467 öğrenci karne heyecanı yaşarken, Bilecik Valisi Süleyman Elban öğretmenlere seslenerek, "15 tatilde ders konusunda öğrencilerimize çok yüklenmezseniz iyi olur" dedi.



Bilecik'te okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli 249 okullarda 2 bin 70 derslikte okuyan yaklaşık 36 bin 467 öğrenci, 2 bin 419 öğretmenden bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdiler. 2016-2017 eğitim-öğretim yarıyılı karne dağıtım töreni Bilecik Malhun Hatun Ortaokulu'nda Bilecik Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Bektaş Uçkun ve Okul Müdürü Hüseyin Çetinkaya'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı kapıda karşılayan öğrenciler kendisine çiçek ve çikolata verdi. Ardından seçilen 2 sınıfta karne dağıtımı yapan Vali Elban, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra en öndeki bir öğrencinin yanına oturarak hatıra fotoğrafı çektiren Vali Elban, öğretmenler odasında öğretmenlerle de sohbet etti.



"36 binin üzerinde öğrenci il genelinde 15 günlük yarıyıl tatiline başlıyorlar"



2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının kazasız belasız sağlık içerisinde başarılı bir şekilde bugün itibariyle bittiğini anlatan Vali Elban, "Bugün bir kısım öğrencilerimizin karne dağıtım töreninde beraber olduk. 36 binin üzerinde ilimiz gelenindeki öğrencimiz bugünden itibaren 15 günlük yarıyıl tatiline başlıyorlar. İlimizde mevsim koşulları itibariyle çok ciddi sıkıntılar yaşamadık. O nedenle birkaç günlük hava koşularının olumsuzluğu yaşayarak okullara ara verdik. Bu aynı zamanda öğrencilerimiz açısından bir jest oldu. Gerek öğrencilerimiz disiplini, öğretmenlerimiz fedakarlığı sayesinde herhangi bir eğitimde müfredatta bir aksama olmadığı için bir dönem arası çalışma yapılmasına gerek olmadı. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu 15 günlük dönemde inşallah dinlenerek, ikinci yarıyıla sağlıklı bir şekilde dinlenmiş olarak başlarlar diye temenni ediyorum. İnşallah ikinci yarıyılda ilk dönem gibi hem eğitim camiamızdaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz açısından hayırlı ve başarılı olacağını temenni ediyorum" dedi.



"15 tatilde ders konusunda öğrencilerimize çok yüklenmezseniz iyi olur"



Son olarak öğretmenlere seslenen Vali Elban, "Yarıyıl tatilinde öğrencilerimize ders konusunda çok yüklenmezseniz iyi olur. Zaten çocuklarımız özellikler belli sınavları yaklaşan öğrencilerimiz zaten çalışmak durumundalar. Onun dışındaki diğer öğrenciler 15 günlük tatili keyifle bekliyorlar. Ama temennimiz öğrenciler arasından da bu 15 günü bilgisayar ve televizyonun karşısında geçirmezler. Onlarda dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçirebilirler veya başka etkinliklerle inşallah onlarda kafa olaraktan dinlenirler diye temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK