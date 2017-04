Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. Kuruluş Yıl Dönümü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversitenin kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Taş, mesajında, üniversitenin yolculuğa 10 yıl önce genç ve umut dolu bir fidan ile başladığını belirterek, fidanın toprakla ilk buluştuğunda derinlerdeki köklerin yeniden canlandığını ve yepyeni dalların çevreye uzanması için elinden gelen her türlü gayreti göstermek adına uğraş verdiğini ifade etti.



Gelinen noktada genç fidanların çevresine uzanmış dallarının her birinde farklı farklı meyveleri yurdun dört bir yanına dağıtmaya ve oralara da genç ağacın kokusunu, tadını, en önemlisi de ruhunu ulaştırdığını belirten Taş, şunları kaydetti:





"Bu ruhla geçen 10 yılda Bilecik halkı ile küçük ama umut dolu bu eğitim yuvasında, her türlü fiziksel eksikliğe rağmen tüm kadromuzla inatla, umutla ve bu topraklara karşı olan borcumuzun farkında olarak çalışmaya ve üniversitemizi hak ettiği yere taşımaya gayret ettik. Elbette kat edilen yol hayalini kurduğumuz yolculuğun sadece kısa bir başlangıcı ancak yine de bu kısacık süre içerisinde elde edilen kazanımlar bizim adımıza değerli ve takdire şayandır. Bu süreçte üniversitemizin kuruluşunda rol almış kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Azmi Özcan başta olmak üzere tüm akademik ve idari kadromuzu gurur ve minnetle anıyoruz. Bu süreçte bizimle olan tüm Bilecik halkının her bir ferdine özellikle teşekkür etmek isteriz. Bizleri bağırlarına basan, öğrencilerimizi çocukları yerine koyan değerli Bilecik halkı bu anlamda üniversitemizin bugün geldiği noktada gizli kahramanlardır."