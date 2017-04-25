Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. Kuruluş Yıl Dönümü

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Yağcı mesajında, kentin eğitiminde önemli bir değer ve lokomotif olan üniversitenin kuruluşunun 10. yıl dönümünü kutladı.



Üniversitenin kente yaptığı katkıya değinen Elban mesajında şunlara yer verdi:



"Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, on binlerce öğrenci, binlerce akademisyen ve çalışanı ile büyük bir eğitim kurumu oldu. Öncelikle, şehrimizin başta eğitim ve kültür hayatı olmak üzere, sanayi, ekonomi ve sosyal yaşama büyük katkı sağlayan üniversitemizin, gerek fiziki inşasında gerek, eğitim alanındaki donanımında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.



Belediye olarak, üniversite sıralarına kadar olan bütün aşamalarda eğitime, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yeni projeler ve yeni katkılar sunmaya çalışıyoruz. Şeyh Edebali Üniversitesi 20 bine yakın öğrencisi, binlerce akademisyenden oluşan kadrosu ve çalışanı ile hızla büyüyen ve gelişen üniversiteler arasındaki yerini almıştır."