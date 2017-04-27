Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 10. Yılını Kutluyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk sanat müziği konseri düzenlendi.



Bilecik Belediyesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, üniversitenin 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne aldı.



Topluluk, Tuncay Dağlı yönetiminde beğenilen Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi.



Konseri, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş izledi.