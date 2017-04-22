Bilecik Satranç Ailesine 39 Antrenör Daha Katıldı

Bilecik Gençlik Merkezi'nde 11-15 Nisan 2017 tarihleri arasında, 39 kursiyerin katıldığı 1. Kademe Satranç Antrenörlük Yetiştirme Kursu yapıldı.



Bilecik'de 11 Nisan 2017 tarihinde başlayan satranç antrenörlük kursu, 15 Nisan 2017 tarihinde yapılan sınav ile son buldu. FIDE ve TSF Baş Antrenörü Cumhur Babaoğlu tarafından gerçekleştirilen seminerde satranç teknik ve özel kısmı yer alırken, kursiyerler aynı zamanda sporcu beslenmesinden, sporcu psikolojisine, yetenek seçiminden, antrenman ilkelerine kadar bir çok alandan eğitim aldılar. Kurs sonunda Bilecik Satranç İl Temsilcisi İdris Aydın, Bilecik'te satrancın atağa kalktığını belirtirken, antrenör adaylarını ve sporcuları turnuvalara katılmaya davet etti.



Öte yandan, yapılan sınav sonunda başarılı olan adayların kendi illerinde satrancın gelişmesi için katkıda bulunabilecekleri de belirtildi. - BİLECİK