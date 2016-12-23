Bilecik'te faaliyet gösteren Sakarya Gazetesi ortağı Mücahit Erdal, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Bilecik gündemi, habercilik ve basın konuları konuşulurken Başkan Yalçın ziyaretlerinden dolayı Mücahit Erdal'a teşekkür etti. Ziyaretin ardından konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Bilecik Sakarya Gazetesi ortaklarından ve yazarlarından Mücahit Erdal belediyemizi ziyaret etti. İlçemiz ve gazetecilik hakkında istişarelerde bulunduk" dedi. - BİLECİK
Bilecik Sakarya Gazetesi'nden Başkan Yalçın'dan Ziyaret
Bilecik’te faaliyet gösteren Sakarya Gazetesi ortağı Mücahit Erdal, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret etti.
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