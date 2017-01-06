Bilecik PTT Başmüdürü Bozkurt'tan Başkan Yalçın'a Ziyaret

Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.



Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, ziyarette Başkan Yalçın'a 15 Temmuz Şehitleri anısına bastırılan pul ve ilk gün zarfı tablosunu takdim etti. Başkan Yalçın ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2017 yılı içinde ilçenin tanıtımı için kişisel pul yaptıracağını söyledi. - BİLECİK