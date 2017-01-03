Bilecik Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı Pazaryeri ilçesinde yapıldı.



Pazaryeri Öğretmenevi'nde gerçekleşen toplantının ilk bölümüne Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Maarif Müfettişleri, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'un konuşmasıyla başlayan, ev sahibi Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Akpınar'ın sunumuyla devam eden istişare toplantısında eğitim-öğretimdeki sorunlar, sınavlara hazırlık çalışmaları, okulların inşaat, onarım ve donanımları, kış ayında taşımalı öğrencilerin durumları görüşüldü.



İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, Bilecik'te kaliteli bir eğitim için birlik, beraberlik içinde koordineli çalışmanın yararlı olacağını belirterek, bunun için her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.