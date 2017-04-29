Bilecik Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Bilecik merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 6 öğretmen gözaltına alındı.

Bilecik Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Bilecik merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 6 öğretmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik kent merkezi ile Adana, Bursa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen 6 öğretmen gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramada, bazı evrak ve bilgisayarlara el konuldu.


Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

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