Bilecik Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Bilecik merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 6 öğretmen gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik kent merkezi ile Adana, Bursa ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, meslekten ihraç edilen 6 öğretmen gözaltına alındı. Zanlıların evlerindeki aramada, bazı evrak ve bilgisayarlara el konuldu.





Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.