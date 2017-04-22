Bilecik Merkezli Fetö/pdy Soruşturması

Bilecik merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkeziyle Bozüyük ilçesi ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Nisan'da, kent merkeziyle Bozüyük ilçesi ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda ikisi daha önce açığa alınan 4 kamu personeli yakalanmıştı. Zanlıların evlerindeki aramada, bazı evrak ve bilgisayarlara el konulmuştu.