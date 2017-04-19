Bilecik Merkezli Fetö/pdy Soruşturması
Bilecik merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.
Bilecik merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkeziyle Bozüyük ilçesi ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2'si daha önce açığa alınan, 4 kamu personeli yakalandı. Zanlıların evlerindeki aramada, bazı evrak ve bilgisayarlara el konuldu.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete getirildi.