Bilecik'in Ev Sahipliği Yaptığı Ümitler ve Küçükler İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası Sona Erdi
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bağlı Karate İl Temsilciliği 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan ve 7 ilden sporcuların katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası sona erdi.
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bağlı Karate İl Temsilciliği 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan ve 7 ilden sporcuların katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası sona erdi.
Bilecik'in ev sahipliğindeki turnuva maçları İstasyon Spor Salonunda yapıldı. Hatay, Adana, Eskişehir, Bilecik, Bursa, İstanbul ve Şanlıurfa illerinden gelen kızlar ve erkekler olmak üzere Ümitler ve Küçükler kategorilerinde yapılan müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Bilecik Valisi Süleyman Elban ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız takdim etti.
Öte yandan ev sahibi Bilecik 13 kişi turnuvaya katılarak, kategorilerde 6 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti. - BİLECİK