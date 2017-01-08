Bilecik'in 2 İlçesinde Okullar Tatil Edildi

Bilecik'in 2 ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için tatil edildi.



Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçeleri ile bağlı köylerinde önlem amaçlı olarak eğitime 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. - BİLECİK