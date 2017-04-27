Bilecik İl Protokol Üyeleri Kentteki Tarihi Yerleri Gezdi

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik il protokol üyeleri kentteki tarihi yerlere gezerek, yetkililerden bilgi aldılar.



Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün başkanlığındaki heyet ilk olarak Söğüt ilçesinde bulunan Dursun Fakıh Türbesinden gezilerine başlayarak sırasıyla, Kuyulu Mescit, Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye İdadisi, Darül Eytam Söğüt Müzesini gezdiler. Bozüyük ilçesinde bulunan Metristepe Anıtı, Bozüyük Şehitliği ve Bozüyük Kent Müzesi gezen heyet son olarak Bilecik Şehir Müzesi ile gezilerinin tamamladılar. - BİLECİK