Bilecik İl Genel Meclisi'nde 'Isırma' Polemiği

Bilecik İl Genel Meclisi'nin ocak ayı olağanüstü toplantısında üyeler arasında 'ısırma' tartışması çıkınca, Meclis Başkanı Oğuz Sertler oturuma ara vermek zorunda kaldı.



Bilecik İl Genel Meclisi Meclis Başkanı Oğuz Sertler başkanlığında olağanüstü toplandı. Gündemin 2'nci maddesi olan İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti seçimlerinde AK Parti İl Genel Meclisi aynı zamanda Grup Sözcüsü Serkan Yıldırım ve Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Turgay Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma öncesi söz alan Serkan Yıldırım, SYDV Mütevelli Heyeti seçimlerinde Gölpazarı ilçesine kendilerinin önerdiği Yaşar Güneş'in MHP Gölpazarı İlçe Teşkilatında görevli olduğunu belirtti. Yıldırım, "Arkadaşlar Gölpazarı'na sizden bir arkadaş yazdık. MHP yönetiminde olan iyi bir arkadaş yazdık. Bu seçtiğimiz isimlerin tekrar tek tek oylanması istiyorum. İki tane CHP'li niye yazıyorsunuz? Bir tane sizden isim veriyoruz, bunlardan bir tanesine bu ismi yazın. Kendi partisinden bir arkadaşınız olsun, niye böyle davranıyorsunuz? Bakın belki MHP de bu konudan rahatsız" dedi.



Konuşmasının ardından Meclis Başkanı Oğuz Sertler, MHP'lilerin bir sıkıntısı varsa dile getirebileceklerini söyledi.



TBMM'deki 'ısırma' tartışması Bilecik'e yansıdı



Son olarak söz alan Serkan Yıldırım, "Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye eleştiren arkadaşları seçiyorlar birer birer" dedi. Bunun üzerine CHP Gölpazarı İl Genel Meclis Üyesi Turgay Yılmaz araya girerek, "Kim eleştiriyor? Sen her tarafı karıştırıyorsun" dedi. Yıldırım'ın ise, "Ne karıştıracağım, ısıracak mısın" demesi üzerine Turgay Yılmaz, Serkan Yıldırım'ın üzerine yürüdü. "Isırma lafı çok ağır bir laf" diyen Yılmaz'ı diğer meclis üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Yıldırım, "Isırmadınız mı, gel üstüme gel. Gel de ısır o zaman" derken, Yılmaz ise "Mecliste de söylüyorsunuz çok ayıp bir laf" demesinden sonra Yıldırım, "Isırmayın o zaman ısırdılar" dedi. Yılmaz, "Kim ısırıyor burası Türkiye Cumhuriyeti'nin İl Genel Meclisi. Çok ayıp" dedi. Yıldırım, "Otur yerine, bizim rahatsızlığımız sizle değil. MHP seçilen arkadaşlarda" dedi.



Tartışma sonrası MHP Bozüyük İl Genel Meclis üyesi ve Grup Sözcüsü İsmail Zeki Uyanık'ın 10 dakikalık ara talep etmesi üzerine ara verildi. Bu tartışmalar ardından muhalefet üyelerinin Bozüyük ve Bilecik merkez dışında istediği üyeler seçildi.



Öte yandan, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti seçimleri Ocak ayı ilk birleşiminde seçilmiş, Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın bu üyeleri onaylamayarak İl Genel Meclisi 15. Madde gereği tekrar meclise havale etmesi sonucu bugün olağan toplantının yapıldığı öğrenildi. - BİLECİK