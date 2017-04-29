Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki ilçe müdürleri, Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısında bir araya geldi.



Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ın makamında gerçekleştirilen toplantıya; Şube Müdür V. Hasan Kocatepe, Bozüyük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Rüştü Yıldırım, Söğüt Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Nam, Osmaneli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. Şener Öner, Gölpazarı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. Ahmet Resuloğlu, Yenipazar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. Salih Bircan, Pazaryeri Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür V. İslam Özkul ve Spor Servisi şefi Yılmaz Durmuş katıldı.



Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ana gündem maddesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik haftası kapsamında yapılması planlanan çalışmalar oldu. Gençlik ve spor çalışmalarının önemine vurgu yapılan toplantıda, gençlerin sporla buluşturulması için gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülen çalışmaların önemine değinildi. Toplantıda ayrıca, daha fazla gencin sporla buluşturulması için yürütülen çalışmaların artırılarak sürdürülmesi hedeflenirken, karşılıklı görüş ve önerilerin sunulmasıyla toplantı son buldu. - BİLECİK