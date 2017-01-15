Bilecik Fren Yerine Gaza Basınca Fast Food Dükkanına Girdi

Bilecik'te sürücüsünün geri geri giderken fren yerine gaza bastığı otomobil bir fast food dükkanını camını kırıp içeriye girdi. Olayda dükkanın kapalı olması nedeniyle kimseye bir şey olmadı. Otomobil sürücüsü Gül Demirler'in fren yerine gaza basması sonucunda kazanın meydana geldiği belirtildi.



Olay saat 07.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre çocuğunu okul gezisi için otobüsün bulunduğu yere getiren Gül Demirler, 34 EK 1132 plakalı otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basınca önce park halinde duran Serkan Yıldırım'a ait 11 AK 274 plakalı otomobile çartı, ardından fast food dükkanın vitrin camını kırıp içeriye girdi. Otomobil sürücüsü Gül Demirler kazayı yara almadan atlatırken fast food dükkanının ise olay sırasında kapalı olduğu ve içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi. Park halindeki 11 AK 274 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan Yıldırım,"Bayan geri geri gelince bizim arabaya vurarak dükkanın içine girdi" dedi.