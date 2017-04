Bilecik Edebali Stadında Hummalı Çalışma

Bilecik Edebali Stadından, hafta sonu oynanacak Bilecikspor-Vitraspor Bölgesel Amatör Lig baraj maçı öncesi hummalı bir çalışma başlatıldı.



31 Aralık 2014 günü yoğun kar yağışı sebebiyle çatısı çöken Bilecik Edebali Stadından büyük beton tribününü depreme uygun olmaması nedeniyle, 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Bilecikspor- Vitraspor BAL baraj maçı öncesi taraftarların giriş ve protokolün oturacağı yerler hazırlanıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, 23 Nisan günün Bilecik'te önemli müsabaka oynanacağını belirtti. Yıldız, "Bu stadın yıkılıp yeni bir ayrı bir projenin uygulanması noktasında gerekli raporlar hazırlanarak Bakanlığa sundular. Bakanlıktan gelen mühendis yaklaşık 1 ay önce incelemeler yaptı. Tribünlerin depreme dayanıklı olmadığı raporlarla belirlendi. Durum bu şekil şuanda stadyumla alakalı benim bir endişem yok. Bunlar ciddi bir şekilde çözülecek. Benim buradaki gündemim 23'ündeki maç. Bu maçta kimseyi mağdur etmeden nasıl çözüm üretiriz bunda zorlanıyoruz. Bizim alacağımız tedbirler ne kadar seyirci alabiliriz, emniyet tedbirleri anlamıyla emniyetin bize önerdiği şeyleri yapıyoruz. Biz onun dışında şurayı da yapalım, burayı da yapalım deme şansımız yok. Emniyetin yapmış olduğu çalışma teknik çalışma. Kale arkasındaki tribünün bulunduğu yerdeki bilet gişeleri bölümü var. Burayı yıkarak seyirciyi buradan almak için çalışıyoruz. Emniyet bu şekilde istedi. Protokol tribün önüne demir çitle kapatıyoruz. Saha içinde kalan alanı. Buraya da gelen protokol üyeleri alacağız. Emniyet bu anlamda bir çalışma yaptı" dedi.



"Kale arkası çok seyirci alır kanaatine varmışlar"



İl Müdürü Yıldız, Bilecikspor taraftarının kale arkasına alınacak olmasını değerlendirip, "Şuan kesin bir şey yok. İl Spor Güvenlik Kurulu toplanacak. Kararı orası verecek. Toplantı öncesi bir keşif yapıldı. Burada emniyetle, Futbol İl Temsilcisi Engin ve İsmail beylerle konuştuk. Güvenlik anlamında neler yapabiliriz. Neler yapabiliriz anlamında orada yapılan incelemeler esnasında şöyle bir kanaate varmışlar; Kale arkası daha çok seyirci alır. Bizim burada bir Amatör Spor Kulüpler Federasyonu var, Futbol Federasyonu var. Bizim sorumlu olduğumuz yerler var, Amatör Spor Kulüpler Federasyonu'nun sorumlu olduğu yerler var. Vali Yardımcımız ve İl Spor Güvenlik Kurulu var. Bu güvenlik anlamında bir karar. Biz bu noktada da bu kararı tek başımıza verdiğimiz zaman bu uygun olmaz. Her kurumun ve her kulübün fikirlerini dinlememiz lazım. Ama burada bir ev sahipliği olayı var. Deplasmana olayı var, dolayısıyla bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Aslında 200 kişilik farklı bir yer olsa komple Bilecik taraftarına açacaksınız" dedi.



"3 klasörlük raporları depreme dayanıksız diyor"



Stadın 3 klasörlük bir raporu olduğunu anlatan İl Müdürü Yıldız, "Burada teknik olarak biz ihale yapmışız, ihale sürecinde gereken performansı yaptırmışız, bunun çıkartmış olduğu 3 klasörlük raporları depreme dayanıksız diyor. Teknik olarak tabi iki buraya seyirci alınmaz. Biz 19 Mayıs'a da almadık ve diğer maçlarda da almadık. Bazı böyle oturanlar onlar şifai şeyler. Çalışanlarımız orada oturanları aslında uyarılması da lazım. Biz burada normalde yapılmış olan bir çalışmayla zaten seyirci almıyoruz. Ancak bu maçın öneminden dolayı biz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüyle bu işi teknik olarak kişilere tekrar görüşüne bir başvuru yapmıştık. Dedik ki, alabilir miyiz? Bunun riskleri nelerdir? Biz de tabi ki bir kişinin bile burnunun kanmasına müsaade edemeyiz. O noktada biz bu çalışmayı yapıyorduk. Nihayetinde çevre şehircilik de inceledi, ama buranın uygunsuz olduğunu söylediler. Dolayısıyla böyle söyledikleri zaman buraya kesinlikle seyirci almamız mümkün değildi. Şuanda da mümkün değil. Bu çalışma olduğu için hani acaba orada Bakan bey öyle bir açıklama yapmasaydı bu çözüm üretilecek miydi? Biz bilimsel verilere göre hareket etmek zorundayız. Sonuçta mühendisler, bilirkişiler burada bir risk var diyorsa yüzde 1'de olsa o risk bizim orada adım atmamız söz konusu değil" dedi.



"Olumsuzluklar hep stat yönde olduğu için olumlular hiç görünmüyor



Statla alakalı bütün sorunların Bakanlığın gündeminde olduğunu anlatan İl Müdürü Yıldız, "Bakan Yardımcımızın gelmesi çok da iyi oldu. Stadyuma gidip inceleme yapması da bizim açımızdan bir avantaj. Bizim buradaki mantığımız, amacımız özellikle spor açısından baktığımız zaman spor tesislerimiz, yüzme havuzlarımız var. İlçelere baktığımız zaman tesislerimiz var. Bakanlık olarak her ilçede sentetik sahamız var. Buradaki bizim Gençlik Spor Bakanlığı olarak stadyumun çatısının çökmesi ve bu stadyumdaki sorumluluk. Onu da çözdüğümüz zaman benim tabi üzüldüğüm nokta, bu kadar yatırım var ama olumsuzluklar hep stat yönde olduğu için olumlular hiç görünmüyor" dedi.



"İstasyon Mahallesine yapılan sentetik saha 2017-2018 futbol sezonuna yetişecek"



Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, İstasyon Mahallesindeki sentetik sahanın 2017-2018 futbol sezonuna yetişeceğini söyledi. Çalışmaların şuan ufak bir proje değişliği yüzünden durduğunu anlatan Yıldız, sözlerine şöyle devam etti;



"Biz şuan o sahanın ihalesini yapmadık. İhale aşamasında onda da şöyle bir durum oldu. Biz oranın projesinde ufak bir değişiklik yaptık. Biz yeni sezonda kesinlikle hizmete sokacağız. 2017-2018 futbol sezonunda 2017 Eylül'e kadar orayı kesinlikle hizmete sunacağız. Orası hizmete girdikten sonra maçları orada oynatırken hem stadyumu hem de yandaki sentetik sahanın yenileneceği için en azından bir mağduriyet olmayacak." - BİLECİK