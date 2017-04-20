Bilecik'e Mobil Ptt

Bilecik'te gezici olarak hizmet verecek "PTT Mobilize Şube" aracının tanıtımı yapıldı.



Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde yapılan törene PTT İl Başmüdürü Serhat Bozkurt, İl İşletme Hizmetler Birimi ve Pazarlama Sorumlusu Abdülaziz Çivik, İl İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şefi Sedat Çakmak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel, PTT personeli ile vatandaşlar katıldı.



PTT İl Başmüdürü Bozkurt, tahsis edilen mobil şube aracıyla PTT'nin halkın ayağına kadar kesintisiz gideceğini söyledi.



Mobilize şube aracının ihtiyaç duyulan mahallelerde, doğal afetlerde, fuar, açılış ve uluslararası gösterilerde kullanılabileceğine değinen Bozkurt, "Müşterilerimizin bizim ayağımıza gelmesi düşüncesinden ayrılarak bizim müşterilerimizin ayağına gitmemiz odaklı genel müdürlüğümüzce belirlenen strateji doğrultusunda tüm hizmetlerimizin verildiği mobilize PTT aracımız, Bilecik halkımızın hizmetine sunulacaktır." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından yeni aracın tanıtımı yapıldı.