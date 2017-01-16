Bilecik'e 20 Milyon Liralık Yatırım

Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikası, 20 milyon lira değerinde "entegre dikey boyama" tesisi kuracak.



Arslan Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023'e kadar ilk 150 firma arasında yer almayı hedeflediklerini belirtti.



Ülkenin katma değerine katkı sağlayan bir firma olduklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:



"Yeni tesis, enerji tasarrufu ve filitrasyon sistemi sayesinde çevre dostu bir yapıya sahip olacak. Bu 20 milyon lira değerindeki entegre dikey boyama tesisiyle mevcut ihracat payımızı yüzde 40'dan yüzde 50'ye yükselterek, yurt dışı pazarında ve rekabet piyasasında elimizi güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda, yatırımları azaltmak yerine artırarak, büyütmeyi hedefliyoruz. Bu düşünceyle yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımların örnek olmasını, ülkece içinde bulunduğumuz dönemde herkesin elini taşın altına koymasını diliyorum. Birilerinin 'Yatırım yapmayın, ülke uçuruma gidiyor' sözlerine inat, birlik ve beraberliğimiz için büyük Türkiye yolunda hedeflerimizin, ideallerimizin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz."