Bilecik'e 1 Milyon 38 Bin Lira Değerinde Yeni Dozer

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından çalışmalarda kullanılmak üzere alınan dozer hizmete girdi.



Bilecik Özel İdaresi tarafından Devlet Malzeme Ofisi'nden teslim alınan ve maliyeti 1 milyon 38 bin lira olan dozer İl Özel İdaresi bahçesine çekildi. İl Genel Meclisinin 2016 yılı bütçesi dahilinde onayladığı ve 2017 yılının Devlet Malzeme Ofisi'nden teslim alınan dozerin İl Özel İdaresi tarafından yol açma işlerinde kullanılacak ve çok fonksiyonlu bir araç olduğu bildirildi.



Öte yandan bu dozerin alınmasında AK Parti Bilecik Milletvekilli Halil Eldemir'in ödenek konusunda büyük uğraşlar kaydettiği öğrenildi. - BİLECİK