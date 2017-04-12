Bilecik CHP'li Muharrem Ince: Yüzde 58-60 Aralığında Hayır Çıkacağını Düşünüyorum

CHP'li Muharrem İnce: Yüzde 58-60 aralığında Hayır çıkacağını düşünüyorum



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, referandum da yüzde 58-60 aralığında hayır çıkacağını söyleyerek, "7 Haziran olayına hazır olsun AKP diyorum" dedi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılmak üzere Bilecik'e gelen Muharrem İnce miting öncesi Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret edip dua okudu. İnce türbeden çıkarken gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. İnce "Referandumda sona yaklaşıyoruz. Mitinglerim 90'a yaklaştı. 50'ye yakın vilayete gittim. Hayır çıkacağından hiç kuşkum yok. Hayırlı olacak bu. Hayırlısıyla yüzde 58-60 aralığında Hayır çıkacağını düşünüyorum. 7 Haziran olayına hazır olsun AKP diyorum, öyle hisediyorum" diye konuştu.



'GEL DE ANAYASAYI ANLAT'



Miting alanında toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Muharrem İnce, Anayasa değişikliği maddelerinin tartışılmadığını bunun yerine 15 Temmuz darbe girişimini tartışıldığını söyledi. İnce konuşmasını şöyle sürdürdü: "Başbakan meydanlarda. 15 Temmuz akşamını tartışıyorlar. Kardeşim gel de Anayasayı anlat, neden evet dememiz gerektiğini anlat. Maddeleri anlat. 18 maddeyi tek tek anlat, hayır bunu yapmıyor, neden evet vermemiz gerektiğini söyleyemiyor. Dönüyor, dolaşıyor '15 Temmuz akşamı nerdeydin?' diyor. Hemen arkasından şu çıkıyor, '15 Temmuz akşamı tankın üzerine neden çıkmadın?' diyor. Sen, bir beygirin üzerine çıkamadın da tankı niye söylüyorsun. Sen, 8'den gece yarısına kadar nerdeydin? Başbakan hangi tünelde saklanıyordu? Melih Gökçek hangi gecekonduda saklanıyordu? onları bir anlat. "



'BAŞBAKANI SEÇMEYECEĞİZ'



İnce 16 Nisan'da sandık başına gidileceğini belirterek, "Bu ülkeyi yönetecek Başbakanı seçmeyeceğiz, bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanını seçmeyeceğiz, milletvekillerini, belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. Nasıl yönetileceğimize karar vereceğiz. 100 yıl önce, 90 yıl önce padişahtan, saraydan alınan yetki millete verilen bu yetkiyi bir kişiye verecek miyiz? yoksa millete mi kalacak? biz buna bakacağız" dedi.



'MAHKEMELER BAĞIMSIZ OLMALI'



Mahkemelerin bağımsız olması gerektiğini söyleyen ince, "Mahkemeler bağımsız olmalıdır. Yoksa parti il başkanları hakimlere savcılara talimat verirse bu işin içinden çıkamayız Büyük Millet Meclisi Millet adına yasa yapmalıdır. Anayasada öyle yazıyor zaten. Yürütmeyi denetlemelidir, bakanları denetlemelidir. Oysa şimdi bizden istenen sac ayağını yok et diyorlar. Tek tekerleğin üzerinde dur diyorlar tek kişiye" diye konuştu.