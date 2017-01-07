Bilecik Belediyesinin Karla Mücadele Çalışmaları

Bilecik Belediyesince Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası bünyesindeki ekiplerin 24 saat çalışmaları ile Bilecik'teki bütün yolların ulaşıma açık olduğu belirtildi.



Dün gece saatlerinden itibaren çalışmalarına başlayan Bilecik Belediyesi Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası bünyesindeki ekipler, bir haftadır etkisini gösteren yağışın temizleme çalışmaları kapsamında şehrin dört bir köşesinde faaliyet göstermeye devam ediyor. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve AK Masa bünyesinde kurulan Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası, gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında bütün ana ve ara arterleri ulaşıma açtı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren ekipler, ayrıca vatandaşların karla ilgili taleplerini de en kısa zamanda yerine getiriyor.



4 Kamyon, 4 kepçe, 2 traktör, 1 greyder, 2 kar küreme aracı ile çalışmalarını sürdüren ekipler, şehir içindeki yaya kaldırımı ve sokakları da temizliyor.



Belediye Başkanı Selim Yağcı çalışmaları yerinde inceledi



Belediye Başkanı Selim Yağcı, beraberinde Başkan Yardımcıları Nihat Can ve Abdullah Ay ve ilgili birim müdürleriyle birlikte, Bilecik Belediyesi Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası bünyesindeki ekiplerinin karla mücadele çalışmalarına katılarak, incelemelerde bulundu. Karla Mücadele ve Koordinasyon Masası bünyesindeki ekiplerine gösterdikleri çaba ve gayret dolayısıyla teşekkür eden Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları söyledi: "Bütün ülkemizde olduğu gibi ilimizde de Cenabı Allah'ın rahmet göstergelerinden biri olan karın bereketini yaşıyoruz. Elbette böyle bereketi olan bir durumun zahmeti de oluyor. Çok şükür ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda şu ana kadar vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşamadı. Kendim ve ilgili birim amirlerimizle birlikte gün boyu yaptığımız kontrollerde bütün yollarımızın ulaşıma açık olduğunu gördük. Şehrimizin zor coğrafi konumuna rağmen en üst noktalarda da incelemelerde bulunduk ve yollarımızın ulaşıma açık olduğunu gördük. Çalışmalar kapsamında ayrıca Halep'e yardım için hazırlanan ve mahsur kalan TIR'ımızı da ekiplerimiz çalışmalarıyla kurtardı. Bizlere de yardım olması açısından insanlarımızın çok gerekli olmadığı halde araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını rica ediyorum. Ben ekibime çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum".



İncelemeleri kapsamında Pelitözü köyündeki çalışmaları da kontrol eden Belediye Başkanı Selim Yağcı, burada vatandaşlarla bir araya geldi. - BİLECİK