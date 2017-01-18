Bilecik Belediyesi'nden Sağlık Söyleşisi

Bilecik Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliğinde düzenlenecek olan sağlık söyleşisinde katılımcılara, Spor Yaralanmalarında Güncel Tedavi Yöntemleri hakkında bilgi verilecek.



Bileciklileri, birbirinden güzel etkinliklerle buluşturan Bilecik Belediyesi, gerçekleştirilecek olan Sağlık Söyleşisi ile spor yaralanmaları hakkındaki birçok konuda vatandaşların bilgi sahibi olmasını sağlayacak. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan söyleşide vatandaşlar, Spor Yaralanmaları ve Güncel Tedavi Yöntemleri hakkında merak ettikleri konuları öğrenecek. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilecek olan sağlık söyleşisinde, Eskişehir Acıbadem Hastanesi Ortopedi Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Güneş, katılımcılara bilgi verecek ve konu hakkındaki sorularını da cevaplandıracak.



19 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek olan söyleşiye tüm halkın davetli olduğu öğrenildi. - BİLECİK