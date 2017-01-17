Bilecik Belediyesi Bir Protokole Daha İmza Attı

Bilecik Belediyesi ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında bir protokol imzalandı.



Başkan Yağcı'nın makamında TEB Aile Akademisi Finansal Okuryazarlık projesinin uygulanmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Başkan Yağcı, imzalanan protokolün ardından bir açıklama yaparak protokol hakkında bilgi verdi. Yağcı, "Belediyemiz ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında TEB Aile Akademisi Finansal Okuryazarlık projesinin uygulanmasına ilişkin işbirliği protokolü imzaladık. Belediyemiz işbirliğinde Finansal Okuryazarlık projesi kapsamında düzenlenecek olan seminerlerde her yaştan kurs katılımcısı, belediye çalışanları ve aile fertlerinin, yüz yüze yapılacak olan eğitimlerle bütçe oluşturma, gelir gider dengesini sağlama, tasarruf yapma ve yatırım yapma gibi konularda bütçesini daha verimli bir şekilde kullanma ve yönetebilme yetkinliğine sahip olması amaçlanıyor" ifadelerini kullandı. - BİLECİK