Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübünde Şok Ayrılık

Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) temsilcisi Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübünün 9 yıllık oyuncusu Volkan Mehmet Saday takımdan ayrıldı.



10 takımlı B Grubunun ilk yarısını 7 mağlubiyet 2 galibiyet ile kapatan Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü'nden iki isim, devre arasında kulüpten ayrıldı. Bu isimlerden bir tanesi 9 senedir kulübün içinde yer alana Volkan Mehmet Saday olurken diğer isim ise; Emre Alkaç oldu. Konu hakkında görüşleri İHA muhabirine aktaran Bilecik Belediyesi Basketbol Kulübü Baş Antrenörü Yeşer Karabulut, ligin devre arasında bir takım oyuncuların takımdan ayrıldığı ve yerlerine yeni oyuncular alındığı belirtti. Karabulut, "Sezon başından beri ilk ayrıldığımız oyuncu okul sebepleri dolayısıyla Burak Burhan oldu. Birkaç maç oynadı ve Anadolu Üniversitesinde okumak için Eskişehir'e gitmek istedi. Kendisi normalde antrenmanlara katılacağını söylemişti ama ders programı dolayısıyla antrenmanlara gelmeyince biz de ayrılmak zorunda kaldık. Ardından Denizli Belediye'ye kadromuzda yer Fırat Bulut gitti. Memnun olmadığımız bir oyuncuydu. Gerek antrenman, gerek maç performansında. Ardından Fethiye Belediyesi'ne Çetin Lale gitti. Onun da disiplinsiz davranışları çok fazlaydı. Kendisi de bizim yanımıza geldi 'abi ben burada çok mutlu değilim, iyi de oynayamıyorum müsaade istiyorum' dedi. Biz bu oyuncularla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Çok memnun olduğumuz oyuncular da değillerdi zaten. Biz bu arada biraz acele etmedik eksiklerle devam ettik" dedi.



"İlk yarı bitmeden 3 oyuncu kadromuza kattık"



Ligin ikinci yarısına öncesi giden oyuncuların yerine iyi transferler yaptıklarını anlatan Karabulut, "Biz devre arasına girmeden 1-2 hafta önce takıma daha adapte olsun, ikinci yarıda bomba gibi alışmış olsun dediğimiz iki tane oyuncu aldık. Bunlardan biri rakibimiz olan Yeşilyurt'tan Emir Muratoğlu diye bir oyuncu. Kısa oyuncu, dış şutlarda bize çok faydası olacağını düşündüğümüz bir oyuncu. Bu ligin tecrübeli oyuncularından Ferit Deniz'i aldık. O da Bölgesel Lig'de Aksaray'daydı. Bunların hiçbirine bonservis ödemek gibi bir durum yok. Sadece kendilerinin maaşını veriyoruz. Tolga Alıcıoğlu geldi Artvin'den. Disiplinli, iyi antrenman yapan bir çocuk. Biz bu şekilde devreyi kapattık" dedi.



9 yılın ardından takımdan ayrıldı



Devre arasında 2 oyuncu ile yollarını ayırdıklarını anlatan Karabulut, "Devre arasında bizim 9 yıldır oyuncumuz canımız, evladımız Volkan Mehmet Saday ailevi problemleri ve iş problemleri sebebiyle gelemiyordu buraya. Geldiğinde de sadece maç günleri geliyordu. Çok adapte olamıyordu. Kendisi ayrılmayı talep etti. Biz de memnuniyetle karşıladık. Kendisine 9 yıl için teşekkür ettik, o da Bilecik ve halkını çok sevdiğini, burada iyi günleri geçtiğini söyleyerek helalleşip takımdan ayrıldı. Daha sonra Emre Alkaç'ta aynı problemle bize gelince biz ona da teşekkür ettik. İkisinden boşalan yere Yalova Belediyespor'dan Serdar Hot'u aldık. Tecrübeli bir forvet oyuncusu. Emre ve Saday'dan boşalan maaş durumlarını iki oyuncu yerine bir oyuncu alalım dedik ve bugün antrenmanımıza dahil oldu. Yeni bir transfer istemiyoruz. Şuan lojmanımızda 11 oyuncumuz var. Buradaki antrenmanı daha coşkulu yapmak amacımız. Tabi transfer noktada da iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Serdar Hot'tan sonra biraz durduk, başkanımızla da kritikler yapmamız lazım. Bizim tabi çok sınırlı bir bütçemiz var. Elimizde sınırlı bir bütçe var ve biz onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK