Bilecik Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı

Bilecik Belediyeler Birliği'ne üye belediyelenin başkanları, düzenlenen Nisan ayı olağan toplantısında bir araya geldi.



Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Selim Yağcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ve belediye temsilcileri katıldı. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkanları arasında belediye çalışmaları hakkında fikir alışverişleri yapıldı.



Öte yandan toplantı sonrasında Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı başkanlığında Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, birlik üyeleri ile birlikte güzel ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Birlik üyeleri olarak belirli zamanlarda bir araya geliyoruz. Toplantıda ilimiz için son derece önemli olan Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme hakkında da genel bir değerlendirme yapma fırsatı bulduk" dedi. - BİLECİK