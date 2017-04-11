Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı Söğütlülerle Buluştu

Bilecik (İHA) – Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çalışmaları kapsamında Söğüt ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



AK Parti Söğüt İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği buluşmaya katılan Belediye Başkanı Selim Yağcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve düzenlemesi yapılacak olan 18 madde hakkında detaylı bilgiler verdi. Bir restoranda gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu buluşmada konuşan Belediye Başkanı Selim Yağcı, ülkemiz için 16 Nisan'ın büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Herkesin yakınındaki eşi ve dostuna 16 Nisan'ın önemini hatırlatması açıklamasında bulunan Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Özel ve güzel bir akşamda atamızın ocağında dedemiz Ertuğrul'un ocağında sizlerle hasbihal etmeye geldik. Günümüzün önemli meselelerini değerlendirmeye geldik. Ülkemiz çok önemli bir süreçte. Ama bu sürece gelmeden önce geçmişe bakmak lazım. Önce kendimizi tanımamız lazım ve bize düşman olanları tanımamız lazım. Daha sonra ise hep birlikte karar verip sonuca ulaşalım. Bizler büyük fotoğrafı göremezsek olayları doğru bir şekilde sonuçlandıramayız ve küçük fotoğraftaki sorunlarla uğraşır dururuz. Bize yıllardır önümüze değişik gündemler koyup işte armudun sapı, üzümün çöpü diye küçük şeylerle uğraştırıp bizlere zaman kaybettirmişler. Biz öncelikle kendimizin nasıl bir geçmişe sahip olduğumuzu bilmeliyiz. Özellikle de Ertuğrul'un ocağında bunu çok iyi bilmeliyiz. Bizler tarih sahnesine çıktığımız günden bu yana bulunduğumuz her yere hak ve adalet dağıtmışız. Ama şimdi bizler hak ve adalette akıl verenlerin dünyayı ne hale getirdiğini görüyoruz. Bunun için 16 Nisan ülke ve millet olarak bizim için çok önemli" dedi.



"Eş ve dostlarımıza bu süreci anlatalım ve geleceğimizi emin ellere teslim edelim"



Konuşmasını; "İnşallah önümüzdeki asır Müslüman ve Türk milletinin asrı olacak ve bunu da hepimizin lideri, mazlumların sesi Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştireceğiz" ifadeleriyle sürdüren Belediye Başkanı Selim Yağcı, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sizin gibi kardeşlerimizin duaları ve gayretleriyle gerçekleştireceğiz. Sizlerden şunu rica ediyorum. Sakın ihmal etmeyelim. Sadece kendimizle kalmayalım. Teknoloji var, yakın ve dostlarımız ile yüz yüze görüşemiyorsak bile, en azından telefon ile bu eş ve dostumuzu arayarak, tereddütte olan yakınlarımız ile görüşelim, onlarla bu süreci istişare edelim. Memleketimizin böyle bir hassas dönemden geçtiğini hatırlatalım. Eşimizle, dostumuzla ve kardeşlerimiz ile ortak karar verelim ve geleceğimizi emin ellere teslim edelim. Çocuk ve torunlarımıza karşılık gerçekten bu büyük görevimizi yapalım. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi içinde geriye dönüp baktığımızda, bu ülkenin gelişim ve değişiminde benim de emeğim var. Allah'a çok şükürler olsun bu güzel kararda benim de katkım var diyelim. Bu millet ne zaman zorda kaldıysa yine milletimizin sağ duyusuyla çıkmayı başarmış bir millet ve bayrağı emin ellere teslim etmeyi bilmiştir. Ben bu vesile ile bu süreci en güzel şekilde geçirip, ülkemiz faydasına olacak güzel bir kararın çıkmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. 16 Nisan'da İnşallah memleketimiz için en güzel karar çıkaracak ve bu milletin tarihi ve medeniyet yolculuğunda önü daha fazla açık olacak."



AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Mesut İpekçi ise; Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek," Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her zaman bize desteklerini sunan ve 'Ben sizin de belediye başkanınızım' diyen Belediye Başkanımız Selim Yağcı'ya çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK