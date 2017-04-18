Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı Başarılı Sporcuları Ağırladı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2017 Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında önemli bir başarılar elde eden taekwondo sporcuları ve eğitmenlerinden oluşan heyeti ağırladı.



Bozüyük Metristepe Spor Kulübü taekwondo hocası Halit Yavuz ve sporcular Ayşe Beyza Yıldız, Gülsüm Gültekin ve Buse Hanife Devlez, Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, 2017 Turkish Open Şampiyonasında büyük başarılar elde eden sporcu ve eğitmenlerine teşekkür etti. Taekwondo alanında büyük başarılara imza atan ekibin, aynı zamanda Bilecik'i de büyük bir sevinç yaşattığını belirten Yağcı, "Gerçekleştirilen müsabakalarda ilimizi temsil eden ve büyük bir başarıya imza atan sporcumuz Ayşe Beyza Yıldız Taekwondo 2017 Turkish Open 3'üncüsü, Gülsüm Gültekin 2017 Ümitler Türkiye Şampiyonası 2'ncisi, Buse Hanife Devlez ise; 2017 Liseler Türkiye 2'ncisi oldu. İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımız ve büyük bir başarıya imza atan eğitmenlerimizi tebrik ediyor, güzel başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaret sonunda sporculara hediyeler taktim ederek fotoğraf çektirdi. - BİLECİK