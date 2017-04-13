Bilecik Başbakan Binali Yıldırım Bilecik Mitinginde Konuştu (1)

Bilecik Başbakan Binali Yıldırım Bilecik Mitinginde Konuştu (1)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım, Bilecik, Miting