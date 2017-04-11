Bilecik 2. Amatör Lig İlk Hafta Müsabakaları Tamamlandı

Bilecik 2. Amatör Lig ilk hafta müsabakaları sonuçlanırken, A ve B gruplarından oynanan 3'er maçta da 15 gol atıldı.



Bilecik 2. Amatör Lig 2016-2017 Futbol Sezonu oynanan 6 müsabakayla başlarken, oynanan tüm müsabakalarda beraberlik çıkmaması gözlerden kaçmadı. Bilecik grubu olarak ta nitelendirilen A grubunda Kürespor kendi evinde Gökpınar Spor 2-0, Kınık Spor kendi sahasında Yeniköyspor'a 5-3 yenildi. Grubun skoru en çok merak edilen maçta Küplüspor, Çaltıspor'u 3-2 yenerek lige 3 puanla başladı. A grubunda 2'inci hafata müsabakaları Gökpınarspor-Kınıkspor, Yeniköy Spor- Küplü Spor, Çaltı Spor- Küre Spor arasında oynanacak. Bozüyük grubu olarak nitelendiren B grubunda, Dodurgaspor kendi sahasında Cihangazi Spor'a 5-1, 4 Eylül Spor kendi sahasında Bozüyük İçköy Spor 1-0 yenildi. Grubun kuvvetli takımlarından Karaköy Spor ise; kendi evinde Kandilli Spor'u 8-0 yenerek ilk haftanın lideri oldu. Bu grupta gelecek hafta Kandilli Spor- 4 Eylül Spor, Bozüyük İçköy Spor- Dodurga Spor, Cihangazi Spor- Karaköy Spor müsabakaları oynanacak. - BİLECİK