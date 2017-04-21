Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi 2017 Yılı 2. Olağanüstü Kurul Toplantısı Yapıldı

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi 2017 yılı 2. Olağanüstü Kurul toplantısı gerçekleştirildi.



Yapılan seçimler neticesinde Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Arslan, Zafer Harmandal, Cavit İlker İnan, Kemal Ergal ve Şermin Kahraman seçildi. Denetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Çınar ve Mehmet Bildiler, Organize Sanayi Bölgesi Üst Kuruluşu (OSBÜK) üyeliğine ise Cavit İlker İnan seçildi.



Yönetim Kurulunun yapmış olduğu görev bölümü neticesinde ise; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zafer Harmandal, Yönetim Kurulu üyeleri ise Cavit İlker İnan, Kemal Ergal ve Şermin Kahraman oldu. - BİLECİK