Bilbao Aduriz ile Coştu

LaLiga'da 30. haftanın açılış karşılaşmasında Athletic Bilbao, sahasında ağırladığı Espanyol'u Aritz Aduriz'in golleriyle 2-0 mağlup etti.



Maça baskılı bir oyunla başlayan Athletic Bilbao, 17. dakikada Aduriz'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 37. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İspanyol forvet, attığı golle skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca ev sahibi ekip karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.



Athletic Bilbao bu sonuçla puanını 50'ye çıkartırken, Espanyol 43 puanda kaldı.