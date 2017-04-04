Bilbao Aduriz ile Coştu

Athletic Bilbao, sahasında ağırladığı Espanyol'u Aritz Aduriz'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bilbao Aduriz ile Coştu

LaLiga'da 30. haftanın açılış karşılaşmasında Athletic Bilbao, sahasında ağırladığı Espanyol'u Aritz Aduriz'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Maça baskılı bir oyunla başlayan Athletic Bilbao, 17. dakikada Aduriz'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 37. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İspanyol forvet, attığı golle skoru 2-0 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca ev sahibi ekip karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Athletic Bilbao bu sonuçla puanını 50'ye çıkartırken, Espanyol 43 puanda kaldı.

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