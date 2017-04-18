Bilanço Küçültmek Fed Politikasını Etkilemez'
Fed Başkan Yardımcısı Fischer, Fed'in bilanço küçültmesinin kurumun politikalarını etkilemeyeceğini söyledi.
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