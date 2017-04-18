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Bilanço Küçültmek Fed Politikasını Etkilemez'
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Bilanço Küçültmek Fed Politikasını Etkilemez'

Fed Başkan Yardımcısı Fischer, Fed'in bilanço küçültmesinin kurumun politikalarını etkilemeyeceğini söyledi.

Bilanço Küçültmek Fed Politikasını Etkilemez'

Fed Başkan Yardımcısı Fischer, Fed'in bilanço küçültmesinin kurumun politikalarını etkilemeyeceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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Politika, Fed, Fi
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