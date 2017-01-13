Bilal Şenel: Bölgemizin Turizm Potansiyelleri İnsanlığın Hizmetine Sunmalıyız

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Dumlupınar Bölgesel Yürütme Kurulu'nu kabul etti.



Vali Nayir'in Kütahya İl Özel İdaresi'ndeki makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TÜRSAB Dumlupınar Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Bilal Şenel ile yürütme kurulu üyeleri hazır bulundu.



Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerini kapsayan Dumlupınar Bölgesel Yürütme Kurulu'nun faaliyetleri hakkında bilgiler veren Bilal Şenel, "Bölgemizin turizm potansiyellerinin insanlık hizmetine kazandırılması, turizm kültürünün oluşturulması, potansiyellerimizin tanıtılması noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu süreçte bizler daha fazla çalışarak bölgemizdeki turizm canlılığını artırmalı ve ekonomiye katkıda bulunmalıyız. Potansiyelimizi sadece ekonomik kazanç olarak değil, değerlerimizin tüm insanlık alemine tanıtılması noktasında da kullanabilmeliyiz" dedi.



Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Nayir, heyete çalışmalarında başarılar dileyerek gerekli desteğin verileceğini söyledi. (EFE) - KÜTAHYA