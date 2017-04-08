Bilal Erdoğan Stk Temsilcileriyle Buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bu millet her zaman diktatörlere haddini bildirmiştir. Bu millete bunu artık yediremezsin" dedi.



Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep Teşkilatı tarafından bir restoranda düzenlenen "Türkiye Gençlik Vakfı STK buluşması" toplantısına katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada, bağımsızlığın ön şartının birlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, birlik içinde olunduğu takdirde en büyük devletlerin dahi karşılarında duramayacağını belirterek "İngiltere, Çanakkale'ye en güçlü silahlarıyla gelmişti. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda 10 binin üzerinde şehidimizle bağımsızlığımızı kazandık, meclisimizi, Cumhuriyetimizi tesis ettik. Ondan sonra bizleri bıraktılar sandık, bırakmadılar. Bizi kendilerine benzetmek için devamlı müdahalelerde bulundular. Onların maşaları kimdi. Bu milletin değerleriyle kavgalı olan bir zümreydi" dedi.



"Bunlara rağmen bu gemiyi batırmadı"



Bilal Erdoğan, bu zümrelere merhum Adnan Menderes'in çok büyük bir tokat attığını belirterek, "Ne yaptılar Menderes'e, idam ettiler. Menderes'i idam ederken Avrupa ne yaptı. İzledi. O karanlık CHP zihniyeti ne yaptı? Ellerini ovuşturdu. Çanak tuttu. Koalisyon, ekonomik krizler, margarin, tüp ve benzin kuyrukları bunların yaşandığı yıllar oldu. Ardından darbe olsun da, ordu yönetime el koysun diye. Hani diyorlar ya bu ülkede diktatörlük olacak, tek adamlık olacak diye. Bu millet her zaman diktatörlere haddini bildirmiştir. Bu millete bunu artık yediremezsin.Sonra merhum Özal'a ne oldu bilmiyoruz. Zehirlediler mi? Ne yaptılar bilmiyoruz. 90'lı yıllar kayıp yıllar oldu. Merhum Özal'ın Cumhurbaşkanı olduğundan AK Parti'nin iktidarına kadar geçen sürede, o 12-13 yıllık sürede, AK Parti iktidarının denk başarısına sahip bir iktidar olmuş olsaydı, bugün milli gelirimiz 10 bin 500 dolar değil, 21-22 bin dolar seviyesinde olacaktı. Bize ne kadar yıllar kaybettirdiklerini görebiliyor musunuz? Bu milletin güçlenmesini, o Çanakkale'de destan yazan, bağımsızlığına aşık olan bu milletin dünyaya yeniden adalet getirmesini çekemeyenler bu millete her zaman diz çöktürmek istediler. Bunun için içerideki maşalarını kullandılar. Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 14 yılda parti kapatmak, gezi kalkışması, 17-25 Aralık, Kobani olayları, 15 Temmuz, tüm bunlara rağmen bu gemiyi sağ selamet buralara kadar getirmeyi başardı. Allah kendisinden razı olsun. Çalıştı, çabaladı gece gündüz, dur durak bilmeden kendini milletine adadı. Ama Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak. Tayyip Erdoğan'dan sonra bu ülke koalisyonlarla mı uğraşacak. Yeniden ekonomik krizlerle mi uğraşacak. Onun için 15 Temmuz'da milletin verdiği mesajın, milletin adeta cephede edindiği kazanımların kurumlaşması için bu önümüzdeki halk oylaması çok önemlidir" şeklinde konuştu.



"Bağımsızlığımızın teminatı olan birliğimiz çok önemli"



Cumhurbaşkanlığı sisteminin sivil toplum kuruluşları için çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sivil toplumun, ülke yönetiminde katkısı ve katılımı daha da güçlü olacaktır. Bu yeni dönemde sivil toplum olarak bizlere ne görevler düşüyor. Bir kere kurumlarımızı, daha profesyonel, sürdürülebilir ve kurumsal yapılar haline getirmek zorundayız. Birlik olmamız lazım. Bağımsızlığımızın teminatı olan birliğimiz çok önemli. Çok güçlü vakfınız, derneğiniz, cemaatiniz olsun ümmet olamadıktan sonra bizi yaratan Allah'ın nezdinde kıymeti yok. Müslüman kardeşine kapın açık değilse onun hesabı sorulacak. 16 Nisan akabinde oluşacak olan halkın iradesiyle, yönetim arasındaki aracıların devre dışı bırakıldığı bu yeni dönemde, sivil toplum kuruluşlarının bu milletin birliğinin temini için çok önemli bir rol oynamak zorundadır" dedi.



Konuşmanın ardından Türkiye Gençlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mahmut Burak Kızılelma, Bilal Erdoğan'a plaket hediye etti. - GAZİANTEP