Bilal Erdoğan, Mersin'de Mehterle Yürüdü
Bilal Erdoğan, Mersin'de mehterle yürüdü TÜGVA Mersin İl Temsilciliği binasının açılışı için Mersin'e gelen Bilal Erdoğan, açılışın ardından Adnan Menderes Bulvarı'nda gençlerle kol kola girerek 'Türkiye İçin Evet Yürüyüşü' yaptıMERSİN - Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi...
Bilal Erdoğan, Mersin'de mehterle yürüdü
TÜGVA Mersin İl Temsilciliği binasının açılışı için Mersin'e gelen Bilal Erdoğan, açılışın ardından Adnan Menderes Bulvarı'nda gençlerle kol kola girerek 'Türkiye İçin Evet Yürüyüşü' yaptı
MERSİN - Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Mersin'e gelerek, Türkiye'de eş zamanlı olarak tüm illerde gerçekleştirilen 'Türkiye İçin Evet Yürüyüşü'ne katıldı. Adnan Menderes Bulvarı'nda gençlerle kol kola girerek mehter takımı eşliğinde yürüyen Erdoğan, yürüyüş boyunca caddede bulunanları selamladı.
Bilal Erdoğan, TÜGVA Mersin İl Temsilciliği'nin yeni hizmet binasının açılışını yapmak üzere Mersin'e geldi. TÜGVA'nın Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan binasının açılışı, Bilal Erdoğan'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi. Hizmet binasının arka sokağında düzenlenen tören için çok sıkı güvenlik önlemleri alınırken, civardaki her sokakta polisin önlem alması dikkat çekti.
Basına kapalı olarak yapılan açılışın ardından TÜGVA binasına giren Erdoğan, bir süre binada kaldıktan sonra aracına binerek Adnan Menderes Bulvarı'na çıktı. Burada araçtan inen Erdoğan, gençlerle kol kola girerek, mehter takımı eşliğinde Suphi Öner Öğretmenevi'ne kadar yürüdü. Erdoğan, yürüyüş boyunca caddede bulunanları selamladı.
Bilal Erdoğan, öğretmenevi girişinde TÜGVA Mersin İl Temsilcisi Okan Özer'in yaptığı konuşmanın ardından, basına kapalı olarak yapılacak konferansa katılmak üzere binaya girdi.