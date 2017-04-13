Bilal Erdoğan 2 Bin 23 Genci "Diriliş Gezisi"Ne Uğurladı
Bilal Erdoğan 2 bin 23 genci "Diriliş Gezisi"ne uğurladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan: "15 Temmuzla hesaplaşmamız için darbeci zihniyetlerin ve darbecilerin, dikta heveslilerinin yazdığı anayasalarla hesaplaşmamız gerekmez mi?" Geçler, Esenler Belediye Başkanı M.
Bilal Erdoğan 2 bin 23 genci "Diriliş Gezisi"ne uğurladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan: "15 Temmuzla hesaplaşmamız için darbeci zihniyetlerin ve darbecilerin, dikta heveslilerinin yazdığı anayasalarla hesaplaşmamız gerekmez mi?"
Geçler, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan tarafından yolcu edildi
İSTANBUL - Esenler'de 2 bin 23 genci Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı Bilecik ve Söğüt'e düzenlenen geziye yolcu eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 16 Nisan referandum una değinerek, "15 Temmuzla hesaplaşmamız için darbeci zihniyetlerin ve darbecilerin, dikta heveslilerinin yazdığı anayasalarla hesaplaşmamız gerekmez mi? 15 Temmuzla hesaplaşmak mahkemede biter mi? Bir daha tekrarı olmaması için yönetim sistemimizde gerekli önlemleri almamız gerekmez mi?" dedi.
Esenler Belediyesi, bilgili ve erdemli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 2 bin 23 genci "Diriliş Gezisi" kapsamında Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı Bilecik ve Söğüt'e götürdü. 2 bin 23 genç, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan tarafından yolcu edildi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Bilal Erdoğan, uğrulama töreni öncesinde gençlere hitap etti.
21'inci yüzyılın bizim yüzyılımız olması için ecdaddan güç alınması gerektiğini ifade eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Her sene bu meydandan binlerce kardeşimizi Çanakkale'ye yolcu ediyor, uğurluyorduk. Dedik ki bu sene yönümüzü biraz da Söğüt'e çevirelim, Bilecik'e doğru çevirelim. Çünkü şunu anladık ki, Akif'in ifadesiyle tarih tekerrür etseydi ibret alınır mıydı diyor ya, ibret alınmadığı için tarihin yeniden tekerrür ettiğini, dünkü haçlıların, dün Osmanlı için hangi kuşatmaları yapmaya kalktılarsa, bugün onların mirasını taşıyan bizler için de aynı kuşatmalar için yollara çıktıklarını, yollara revan olduklarını gördüğümüzde bize yeniden Osmanlı'yı hatırlamak, yeniden Osmanlı gibi büyük bir medeniyetin varisleri olduğumuzu hatırlayıp o ecdadımızdan güç alarak, enerji alarak 21. yüzyıla mührümüzü vurmak, 21'inci yüzyılın bizim yüzyılımız olması için güç toplamamız gerektiğini yeniden anladık" diye konuştu.
" 16 Nisanda evetlerimizle beraber küresel oyuncuların yapmak istedikleri ameliyatlara ve kuşatmaya dur diyeceğiz"
16 Nisan Referandumunda Türkiye üzerinde ameliyat yapmak isteyen küresel güçlere dur diyeceklerini belirten Göksu, "Öyle bir tarih yazacağız ki 16 Nisan'da, bu topraklar üzerinde ameliyat yapmak isteyenler, operasyon yapmak isteyenler bilecekler ki bu topraklar üzerinde operasyon yapılamaz, bunlar Şeyh Edebali'nin torunları, Fatih Sultan Mehmet'in torunları, bu topraklar üzerinde operasyon yapılamayacağını bir daha görecekler. İnşallah 16 Nisan'daki o güçlü evetlerimizle yeniden tarih yazarak Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne, yüzyıllar boyunca yürüyeceği yola hızla revan olması için durmak yok yola devam diyeceğiz Allah'ın izniyle. 16 Nisan'daki güçlü evetimizle beraber küresel oyuncuların bu topraklar üzerinde yapmak istedikleri ameliyatlara, kuşatmasına dur diyeceğiz, dur diyeceğiz, dur diyeceğiz ve hadlerini bildireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.
15 Temmuz ve 16 Nisan arasındaki ilişkiye dikkat çeken Bilal Erdoğan ise, "15 Temmuz bizim zafer gecemizdi, şehadet gecemizdi, bu topraklar üzerinde gözleri olanların, planları olan işgalcileri bozguna uğratma gecemizdi ve bu millet Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yaşattığı ruhu 15 Temmuz'da yeniden bütün dünyaya gösterdi. 15 Temmuzla hesaplaşmamız için darbeci zihniyetlerin ve darbecilerin, dikta heveslilerinin yazdığı anayasalarla hesaplaşmamız gerekmez mi? 15 Temmuzla hesaplaşmak mahkemede biter mi? Bir daha tekrarı olmaması için yönetim sistemimizde gerekli önlemleri almamız gerekmez mi?" ifadelerini kullandı.
"16 Nisan 21'inci yüzyılın dönüm noktası ve başlangıcı olacak"
16 Nisan'ın önümüzdeki yüzyıl için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bugün bu millete, bizlere olan saldırılarının sebebi, liderimizin onlara yüksek sesle durun demesidir, one minute demesidir, bu zulümleri yapmayın demesidir, dünya beşten büyüktür demesidir. Zulümle abad olunmaz. Ama korkunun da ecele faydası yok. Bu millet gümbür gümbür geliyor. 21. Yüzyıl batının zulümlerinin bitişi olacak inşallah. Onun için gençler ecdadın izini arayın. Şehitlerin yolunda yürüyün. İnşallah 21'inci asra bu milletin, bu ümmetin şanını söyletin. 16 Nisan işte o büyük yüzyılın en önemli dönüm noktası ve başlangıcı. ve 21. Yüzyılı inşallah Anadolu gençliği kuracak, bu Müslüman gençlik kuracak. Dünyanın bütün mazlum halklarına adalet, barışı, huzuru yeniden getirecek" dedi.
Gençler, Atalarını ziyaret edecek
Diriliş Gezisi nedeniyle mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten bir öğrenci, "Çok heyecanlıyız. Ecdadımızın doğduğu toprakları, Osmanlı Devletimizin kurucusu Osman Bey'in babasının yaşadığı yerleri göreceğiz. Belediyemize teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı tanıdıkları için. Mutlu ve heyecanlıyız" diyerek duygularını ifade etti.
Düzenlenen gezi çalışmasından memnun olduklarını belirten Kübra Arslan,"Ne diyeyim, çok heyecanlıyım. Ecdadımızın topraklarına gidiyoruz. Çok mutluyuz. Yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz bizlere böyle bir imkan sağladığı için" diye konuştu.
Esenler'den yola çıkacak gençler, Diriliş Gezisi'nin ilk durağı olan Bursa Ulu Cami'de sabah namazı kılacaklar. Kafile, daha sonra Bilecik ve Söğüt'te Şeyh Edebali Türbesi ile Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek. Diriliş Gezisi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı'nın katılacağı bir program da düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.
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