Bilal Erdoğan: '16 Nisan Muhalefet Sorununa da Merhem Olacak'

Erdoğan, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ve Facebook'tan da canlı yayınlanan "Referandum Sohbetleri"ne katıldı.



Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, önemli bir dönüşümün arifesinde olunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin millet ile milletin düşmanları arasında bir mücadeleye sahne olduğunu söyledi.



Milletle sorunu olan kesimlerin içlerindekini açığa döktüklerini aktaran Erdoğan, bu referandum da 'hayır' kampanyasını yönetenlerin Recep Tayyip Erdoğan üzerinden bunu yaptıklarını, Erdoğan'ın, bu milletin onurunu, namusunu ve duruşunu temsil ettiğini söyledi.



Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilerin yolu açıp, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Geçebilirsin Sayın Genel Başkanım' dediğini kaydederek, "Normalde bu zamana kadar darbeciler bütün partilerin genel başkanlarını toplamış ve hapsetmiş. O gece Cumhurbaşkanının hayatına kast edenler, Sayın Başbakanı veya bakanları yakalasalardı muhtemelen hapis altına alacaklardı. Şimdi niye ana muhalefet liderini bırakıyorsunuz? Burada çok çarpık bir şey var. Burada aslında suç üstü yakalanmış oldu ana muhalefetin genel başkanı. Niye partisinin başına geldiğini unutmuyoruz. Ondan sonra gelişen olayları, FETÖ Gezi'den sonra Türkiye'nin önüne hangi oyunları oynadı? FETÖ'nün en büyük sözcülüğünü kim yapmış oldu Türkiye'de? İşte tanklarıyla yol verdikleri ana muhalefetin genel başkanı. Bu da çok çarpıcı. Bu darbeyi yapan zihniyet tabi ki adamını da kolladı o gece. Şimdi kalkıp millet bunun hesabını 16 Nisan'da soracak.16 Nisan, 15 Temmuz'un hesaplaşma günüdür. Bizim hesaplaşmamız yönetim sistemimizde bunlara kapı aralayan fırsatları kapayacak, halkın iradesini su sızdırmaz şekilde bir yönetim sistemini anayasada yerini aldırmaktır. 16 Nisan bunu yapacak. 17 Nisan bu milletin yeniden büyük Türkiye hikayesinin yazılmasının miladı olur."diye konuştu.



" Şimdi bu millet uyandı, 15 Temmuz bunun en açık göstergesi"



TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan, Tayyip Erdoğan'dan sonra bu sistemin Türkiye'yi eski günlere taşıyacağını dile getirerek, "Hayır seçeneği milletimize Tayyip Erdoğan öncesini, koalisyonları, krizleri ve darbecilere kapıların her zaman açık olduğunu vadediyor. Bu anayasa değişikliği millet iradesi ile yönetim arasındaki parazitleri tasfiye edecek bir değişiklik. Onun için pazar günü dönüm noktası olacak bir gün. 15 Temmuz milleti kenetledi, 16 Nisan da o kenetlenmenin kurumsallaşacağı bir gün olacak." dedi.



Erdoğan, Avrupa'da PKK'nın korunup, kollandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"100 yıl önce ülkemizi işgal etmek isteyen güçler, şu anda ülkemizi bölmek isteyen maşalarına destek veriyorlar. 100 yıl önce ülkemizi işgal etmek isteyenler, bu gün de bu ülkenin güçlü olmasını istemiyorlar. Dünyada kurdukları adaletsiz düzene Türkiye, 'One minute, dünya 5'ten büyüktür' diyor. Türkiye'de 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı ertesi gün, 'İşte asker ayar verdi. Asker Türkiye'yi düzeltti' falan diyeceklerdi. Mısır'da olanın aynısı olacaktı. Bu millete 'gavurdan dost, domuzdan post olmaz.' Bu millet bunu biliyor mu? Biliyor. Onlar kendi istekleri doğrultusunda bizi itip, kakmak istedi. Şimdi bu millet uyandı, 15 Temmuz bunun en açık ve net net göstergesi. Millet Çanakkale ruhunu kuşandı. Müttefikleri, terör örgütleri, milletin değerlerine yabancı olan bir zümredir."



-"Türkiye'nin en büyük sorunu muhalefet sorunudur"



Bilal Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sorununun muhalefet sorunu olduğunu vurgulayarak, "16 Nisan muhalefet sorununa da merhem olacak. 16 Nisan'da hedef yüzde 51 olacak. O zaman ana muhalefet partisinin halkının değerleriyle barışık hale gelmesi lazım. Şimdi halkıyla inatlaşan, darbecilerle, FETÖ ile hareket edene halk oy verir mi? 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de yasama ile yürütme organı arasında var olduğu söylenen güçler ayrılığı ilkesi artık sandıkta uygulanacak. İki sandıkta oy kullanacağız, bir sandıkta meclis için diğer sandıkta Cumhurbaşkanı için. Cumhurbaşkanı için olan sandıkta hükümet kurulacak. Meclis başka sandıktan çıkacak. Bu bir yönetim sistemi değişikliğidir ve halkın anlaması zaman alacak ama sivil toplumun, yasama organının güçlendiğine, yasama faaliyetinin bürokrasinin kontrolünden çıktığına şahit olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konusunda halkı adil olmaya çağırdığını aktaran Erdoğan, "Özellikle hayır demeyi düşünen vatandaşlarımız, şu 23 yıl Tayyip Erdoğan neler yapmış bir baksınlar. Sözünün eri, milleti için gece gündüz koşturan bir lider görecekler. Bu lider hiçbir zaman milletinin onurunu ezdirmedi, inançlarının gereğinden vazgeçmedi, bayrağına saygısızlık etmedi. Sırtını medya patronlarına ya da güçlü ülkelere dayamadı. Her zaman sırtını Hakka yasladı." diye konuştu.



Erdoğan, yeni sistemde yasama ile yürütme arasında farklı oylar kullanılacağını bunun da yasama organını uzlaşmaya zorlayacağını ve 16 Nisan'ın demokrasinin güçlenmesini sağlayacağını belirterek, anayasa mahkemesi ile ilgili herhangi bir yeni düzenleme yapılmazken anti demokratik yeni bir şey yapılıyor gibi sunulmasının hakkaniyetli olmadığını kaydetti.



Avrupa'nın referandum sürecinde Türkiye'ye gösterdiği tavra dikkati çeken Erdoğan, "Avrupa içindeki sorunları çözmek için Türkiye'yi büyük düşman olarak seçti. Aynen Haçlı Seferlerinde olduğu gibi. Avrupa'nın yüzündeki maske düştü." dedi.