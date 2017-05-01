Bikap, Adana'ya Ünlü İsimlerle Gidiyor

11 Mayıs'ta Adana'da gerçekleşecek olan Bikap Adana Alışveriş Şenliği için proje kurucularından Bilge Eren ve projenin Adana sorumlusu Özge Güleç Ökten önceki gün bir araya geldi. Adana Divan Otel'de gerçekleşecek BİKAP Adana Alışveriş Şenliği için son planlamaları yaptıklarını belirten Bilge Eren ve Özge Güleç Ökten; Adana'da çok renkli bir etkinlik gerçekleştireceklerini söyledi.

BİKAP'ın 11 Mayıs'ta Adana gerçekleşecek alışveriş şenliğine; Öznur Yakın, Aslı Şen, Emel Yıldırım, Pınar Altuğ, Sinem Güven, Hakan Akkaya, Rıfat Yüzüak, Melda Aksu, Aslı Hünel, Fulya Gündoğdu ve Nilay Cafer gibi ünlü isimler katılacak.

Ünlü markaların yanı sıra Adana'nın tanınmış isim ve firmalarının da katılacağı BİKAP Alışveriş Şenliği'nin kapı girişinden elde edilecek gelir NEYAD'a (Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği) bağışlanacak.