Bik Müdürü Çakır'dan Aa'ya Ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) İzmir Şube Müdürü Ömer Faruk Çakır, Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal'ı ziyaret etti.



Çakır, AA İzmir Bölge Müdürü Baysal'ı ziyaret ederek, BİK İzmir Şube Müdürlüğünün çalışmalarını anlattı.



Baysal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında da bilgi veren Baysal, "Anadolu Ajansı 97 yıl önce başladığı haber aktarımını, şu anda 11 dilde yayın yaparak sürdürüyor. Dünyanın her yerindeki gelişmeleri haberleştirerek servis ediyor. İzmir Bölge Müdürlüğü çok geniş bir alana hitap ediyor. Biz de İzmir, Manisa, Aydın, Uşak ve Denizli haber masaları ile irtibatlı bir şekilde günlük gelişmeleri ve özel haber çalışmalarını aktarıyoruz." dedi.