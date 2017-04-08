Bigaspor Şampiyonluk Kupasını Kendi Sahasında Aldı

Çanakkale Süper Amatör ligde faaliyet gösteren Bigaspor Kepezsporu 5-1 yendi.

Bigaspor Şampiyonluk Kupasını Kendi Sahasında Aldı

Çanakkale Süper Amatör ligde faaliyet gösteren Bigaspor Kepezsporu 5-1 yendi.

İlyas Bayram Stadında oynan maçı Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Bigaspor Başkanı Mustafa Durak ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve taraftarlar izledi.

Bigaspor Başkanı Mustafa Durak, "Bigaspor kendi evinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. 15 gün içinde bölgesel amatör lig için Karabigabelediye spor ile karşılaşacak. Bu maçı alan bölgesel amatör lige çıkacak" dedi. - ÇANAKKALE

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