Bigalı Romanlar İçin Okuma Yazma Kursu

Biga'da, Roman vatandaşlar için okuma yazma kursu açıldı.



Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce düzenlenen ve Şadan Doğan Anaokulu'nda başlayan kursa 44 kursiyer katıldı.



Okul Müdürü Emel Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede okuyamayan ve yazamayan kimsenin kalmasını istemediklerini söyledi.



Bunun için önce saha çalışması yaptıklarını ifade eden Çimen, "10 Nisan tarihi itibariyle 1. kademe okuma yazma kursuna 36 kursiyer günde 4 saat olmak üzere başladı. Toplam 120 saatlik eğitim 23 Mayıs tarihi itibari ile sona erecek." dedi.



Çimen, kursiyerleri dönem sonunda Çanakkale'ye şehitlik gezisine götüreceklerini kaydetti.