Bigalı Öğrenciler Tübitak Yarışmasına Katıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Gümüşçay Atatürk Ortaokulu 11'inci ortaokul öğrencileri, araştırma projeleri Bursa bölge yarışmasına katıldı.



'Sütün elektrik iletkenliği ile kalitesi arasındaki ilişki' isimli proje, yarışmaya gönderilen 322 proje arasından sergiye davet edilen 50 eser arasında yer aldı. 17-20 Nisan tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Kampüsünde gerçekleştirilecek sergide projenin tanıtılacağını söyleyen Proje Koordinatörü Yasin Sezgin, "Öğrencilerimiz Murat Filiz ve Ece Sert ile birlikte sütün elektrik iletkenliği ile kalitesi arasındaki ilişkiyi inceledik. Projemizde ülkemizde tüketilen sütün büyük miktarını oluşturan yerel mahalli işletmelerde kullanılan sütlerin iletkenliğini basit ve ekonomik araçlarla günlük olarak ölçüp kaydederek, içerikte anormallik olup olmadığını, süte su katılıp katılmadığını ve sütte mastitis hastalığı olup olmadığı konusunda fikir sahibi olabileceğimizi gösterdik" diye konuştu. - ÇANAKKALE