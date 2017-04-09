Bigalı Bisikletçilerden Bahar Temizliği

Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri, düzenledikleri tur sonunda çevre temizliği yaptı.



Biga ilçe merkezinden yola çıkan bisikletçiler 30 kilometrelik parkuru tamamlayıp Kırkgeçit yolu üzerindeki piknik alanına ulaştı.



Grup adına açıklama yapan Ahmet Zeren, dünyanın en çevreci ulaşım aracının bisiklet olduğunu söyledi.



Bu anlamda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Zeren, şunları kaydetti:



"Çevreye saygılı, doğaya sahip çıkan bisikletçi kimliğini de ekleyerek etkinliklerimize devam ediyoruz. Bisiklet ve temiz çevre farkındalığı için pedal çeviren tüm katılımcılarımıza ve yaptığımız etkinliklerde bize her türlü desteği veren Biga Kaymakamımız Gökhan Görgülüarslan'a teşekkürlerimizi sunarız. Tüm halkımızı bize muhteşem güzellikler sunan doğa anaya sımsıkı sarılmaya davet ediyoruz."