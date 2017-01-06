Bigadiç'ten Halep'e Yardım Tırı

Bigadiç ilçesinde, "Bigadiç'ten Halep'e Yardım Eli" kampanyası kapsamında toplanan 1 tır yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.



15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yardımsever bir ilçe olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Bigadiç halkı yine vicdanını, merhametini ve şerefini dik duruşu ile gösterdi. Buradan tüm hayırseverlere, gönül dostlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Bizler üzerimize düşeni yaptık ve yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim gönlümüz zengin. Bizim sevdamız insanlık sevdası, hizmet sevdası. İnşallah umut ediyoruz ki bu acılar son bulacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun."



Törene, ilçe Müftüsü Mehmet Uçmuş, ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tezcan Koç, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Akgün, Belediye Meclis Üyeleri Ömer Faruk Özcan, Rasim Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Konuşmanın ardından yapılan duayla yardım tırı uğurlandı.